مولاي يعقوب.. ساكنة بعين قنصرة تحتج بعد منعهم من استغلال أرض متوارثة

ع محياوي _ هبة بريس

احتج اليوم الجمعة 31 دجنبر 2021, سكان دوار أولاد عايد بجماعة عين قنصرة نفوذ إقليم مولاي يعقوب، في ضيعة فلاحية متنازع حولها مع شخص، حيث قام بمقاضاة شبابا منهم بداعي تراميهم عليها رغم توارث استغلالها من طرف عائلاتهم منذ سنين مضت.

وتزامن احتجاج سكان الدوار المذكور، مع خروج خبير محلف انتدبته المحكمة لحصر حدود القطعة الأرضية المتنازع عليها، بطلب من المعني بالأمر، بعدما أنصفت المحكمة الفلاحين وأثبتت أحقيتهم في استغلالها من طرف نحو 112 عائلة قاطنة بالدوار المذكور وتستغل الأرض أبا عن جد

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