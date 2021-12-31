بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

ارتفاع إقبال المغاربة على الديون من البنوك

2021-12-31 / 9:08 مساءً
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هبة بريس_ الرباط

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي استقرت عند 4,1 في المائة في شهر نونبر 2021.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2021، أن هذا المعدل يشمل بالأساس زيادة بنسبة 4 في المائة في نونبر بعد نسبة 3.9 في المائة خلال شهر أكتوبر بخصوص القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية، وارتفاعا في القروض الممنوحة للأسر بنسبة 5 في المائة.

وحسب الفئة الاقتصادية، أفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.6 في المائة بعد 8.8 في المائة شهرا قبل ذلك، وانخفاضا طفيفا في قروض التجهيز بلغ 1.4 في المائة بعد 1.7 في المائة في أكتوبر، ونموا في القروض الاستهلاكية بـ2,3 بعد 1,5 في المائة، والقروض العقارية بـ2,8 في المائة بعد 3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد انخفض معدل نموها السنوي إلى 5,8 في المائة في نونبر بعد 6,9 في المائة في أكتوبر. وفي ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,8 في المائة

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