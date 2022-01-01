بمناسبة السنة الجديدة.. الملك يهنئ قادة ورؤساء الدول

هبة بريس

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، ضمنها جلالته أطيب التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات بأن يديم عليهم نعمة الصحة والسعادة والهناء، وأن يجعل هذه السنة سنة خير وأمن وسلام وازدهار.

وبنفس المناسبة، توصل صاحب الجلالة ببطاقات ورسائل التهاني من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر، إلى حدود هذا اليوم، ب:

– صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله؛

– صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي؛

– صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت؛

– فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية؛

– فخامة السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية؛

– فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية؛

– صاحب الجلالة الملك فيليب، صاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، مملكة بلجيكا ؛

– فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا؛

– فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية؛

– فخامة السيد تيودور أو بيانغ نكيما مباسوغو، رئیس جمهورية غينيا الاستوائية؛

– فخامة السيد زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا؛

– فخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان؛

– فخامة السيد يانوس أدير، رئيس جمهورية هنغاريا؛

– فخامة السيد أندري دودا، رئيس جمهورية بولونيا ؛

– فخامة السيد فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا؛

– فخامة السيد ألكسندر فوتشيتش ، رئيس جمهورية صربيا

– فخامة السيد نغوين شوان فوك، رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية

– فخامة السيد مون جاي إن، رئیس جمهورية كوريا؛

– فخامة السيد بول كاكامي، رئيس جمهورية رواندا؛

– فخامة السيدة سهلى ورق زودي ، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

– فخامة السيد قربانقلي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان؛

– فخامة السيد میلوش زيمان، رئیس جمهورية التشيك؛

– معالي السيدة ماري سيمون، الحاكمة العامة لكندا؛

– معالي السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

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