الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

بمناسبة السنة الجديدة.. الملك يهنئ قادة ورؤساء الدول

2022-01-01 / 9:12 صباحًا
0
هبة بريس

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، ضمنها جلالته أطيب التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات بأن يديم عليهم نعمة الصحة والسعادة والهناء، وأن يجعل هذه السنة سنة خير وأمن وسلام وازدهار.

وبنفس المناسبة، توصل صاحب الجلالة ببطاقات ورسائل التهاني من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر، إلى حدود هذا اليوم، ب:

– صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله؛

– صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

– صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي؛

– صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت؛

– فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية؛

– فخامة السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية؛

– فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية؛

– صاحب الجلالة الملك فيليب، صاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، مملكة بلجيكا ؛

– فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا؛

– فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية؛

– فخامة السيد تيودور أو بيانغ نكيما مباسوغو، رئیس جمهورية غينيا الاستوائية؛

– فخامة السيد زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا؛

– فخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان؛

– فخامة السيد يانوس أدير، رئيس جمهورية هنغاريا؛

– فخامة السيد أندري دودا، رئيس جمهورية بولونيا ؛

– فخامة السيد فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا؛

– فخامة السيد ألكسندر فوتشيتش ، رئيس جمهورية صربيا

– فخامة السيد نغوين شوان فوك، رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية

– فخامة السيد مون جاي إن، رئیس جمهورية كوريا؛

– فخامة السيد بول كاكامي، رئيس جمهورية رواندا؛

– فخامة السيدة سهلى ورق زودي ، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

– فخامة السيد قربانقلي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان؛

– فخامة السيد میلوش زيمان، رئیس جمهورية التشيك؛

– معالي السيدة ماري سيمون، الحاكمة العامة لكندا؛

– معالي السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعلام : المغرب حقق نجاخات ديبلوماسية في ملف الصحراء

اعلام : المغرب حقق نجاخات ديبلوماسية في ملف الصحراء

2022-01-01 / 8:00 صباحًا
Photo of الملك يتبادل التهاني مع قادة دول وحكومات الدول الشقيقة

الملك يتبادل التهاني مع قادة دول وحكومات الدول الشقيقة

2021-12-31 / 9:21 مساءً
Photo of باحث .. الأزمة بين المغرب والجزائر تزداد تعقيدا

باحث .. الأزمة بين المغرب والجزائر تزداد تعقيدا

2021-12-31 / 8:27 مساءً
Photo of نبيل الأندلوسي..على إسبانيا توضيح موقفها من مغربية الصحراء بشكل جلي وواضح

نبيل الأندلوسي..على إسبانيا توضيح موقفها من مغربية الصحراء بشكل…

2021-12-31 / 7:40 مساءً
Photo of صحيفة الإسبانيول: الأزمة بين الرباط ومدريد مفتوحة إلى 2022

صحيفة الإسبانيول: الأزمة بين الرباط ومدريد مفتوحة إلى 2022

2021-12-31 / 6:43 مساءً
Photo of قبل المؤتمر الوطني.. أخنوش يعين منسقين إقليميين جدد

قبل المؤتمر الوطني.. أخنوش يعين منسقين إقليميين جدد

2021-12-31 / 12:31 مساءً
Photo of يوم الثلاثاء.. برلمانيو الغرفة الثانية يسائلون رئيس الحكومة

يوم الثلاثاء.. برلمانيو الغرفة الثانية يسائلون رئيس الحكومة

2021-12-31 / 11:55 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. “الأحرار” يشيد بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج

الصحراء المغربية.. “الأحرار” يشيد بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج

2021-12-31 / 9:31 صباحًا
Photo of زيارة “ولد الغزواني” للجزائر…تكرار للسيناريو التونسي أم لعب لدور الوساطة؟

زيارة “ولد الغزواني” للجزائر…تكرار للسيناريو التونسي أم لعب لدور…

2021-12-30 / 11:38 مساءً
Photo of الاحرار : الحكومة استطاعت استكمال الترسانة القانونية لتمكين مغاربة من التغطية الصحية

الاحرار : الحكومة استطاعت استكمال الترسانة القانونية لتمكين مغاربة…

2021-12-30 / 11:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق