باحث .. الأزمة بين المغرب والجزائر تزداد تعقيدا

هبة بريس _ الرباط

طيلة الأشهر الماضية ألقت الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الجزائر والمغرب بظلالها على المنطقة وعلى مستقبل العلاقات بين الجارين الشقيقين.

وفي ظل توالي مؤشرات التصعيد خلال الأيام الماضية، يتوقع الباحث المغربي

في العلاقات الدولية بوبكر أونغير أن” تزداد الأزمة بين المغرب والجزائر تعقيدا”،

ولفت إلى أنه “في غياب حل لقضية الصحراء، فإن الجزائر والمغرب سيبقيان على طرفي نقيض”.

ويتوقع أونغير أن تأخذ العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائية أبعادا أكثر خطورة، خصوصا بعد أن عبّر المغرب في عدد من المناسبات عن رغبته في بدء صفحة جديدة لهذه العلاقات من دون أن تلقى صدى لدى الجزائر._ يقول الاخير للعربي الجديد _

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