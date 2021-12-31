The flags of Algeria (L) and Morocco flutter as Algerian president greets Moroccan Foreign Minister on January 24, 2012 in Algiers. Moroccan Foreign Minister Saad Eddine Othmani yesterday began a fence-mending visit to Algeria to resolve disputes such as the neighbours' lingering row over Western Sahara. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo by Farouk Batiche / AFP)

باحث .. الأزمة بين المغرب والجزائر تزداد تعقيدا

2021-12-31 / 8:27 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طيلة الأشهر الماضية ألقت الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الجزائر والمغرب بظلالها على المنطقة وعلى مستقبل العلاقات بين الجارين الشقيقين.

وفي ظل توالي مؤشرات التصعيد خلال الأيام الماضية، يتوقع الباحث المغربي
في العلاقات الدولية بوبكر أونغير أن” تزداد الأزمة بين المغرب والجزائر تعقيدا”،

ولفت إلى أنه “في غياب حل لقضية الصحراء، فإن الجزائر والمغرب سيبقيان على طرفي نقيض”.

ويتوقع أونغير أن تأخذ العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائية أبعادا أكثر خطورة، خصوصا بعد أن عبّر المغرب في عدد من المناسبات عن رغبته في بدء صفحة جديدة لهذه العلاقات من دون أن تلقى صدى لدى الجزائر._ يقول الاخير للعربي الجديد _

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