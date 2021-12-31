رضيع ومبلغ مالي يورطان “مؤثرة” على الأنترنت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استمعت الضابطة القضائية لأمن درب سلطان بالدارالبيضاء لأم الطفل (عبد.ر) بسبب شكايتها ضد المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الام المشتكية ( ج.ف) في شكاية حصلت الجريدة على نسخة منها انها أم للرضيع المعني ذي الأربع سنوات والذي يعاني من إعاقة ذهنية وحركية وبصرية، وخضع لثماني عمليات جراحية تباعا قبل أن يكتشف الأطباء أن الرضيع مصاب بورم وأنه يجب إخضاعه لعملية جراحية ستكلفه 65.000 درهم.

وأمام عدم اقتناع الام بما أخبره بها الأطباء أرسلت نداء عبر إحدى المجموعات على الأنترنت بفرنسا راغبة في عرض حالة ابنها على أطباء خارج المغرب أو تكلف جميعة مختصة بذلك، قبل أن تصل حالة ابنها بين يدي مؤثرة على شبكة الانترنيت في ظروف غامضة، هذه الاخيرة اهتدت الى عنوان أم الرضيع ووصلت الى بيتها وهناك اطلعت على حالة الرضيع عن قرب فوعدت المؤثرة المشتكى بها الأم أنها ستفتح حسابا بنكيا في اسمها( اسم المؤثرة وليس اسم ام الطفل)، وعرضت المشتكى بها مشاهد وصور للرضيع على متابعيها الذين يفوق عددهم 3 ملايين عبر البث المباشر بحجة جمعها لتبرعات مالية من المحسنين لعلاج الرضيع، وفي الوقت الذي رفضت فيه الام المشاركة في البث المباشر للمؤثرة قامت هذه الاخيرة باستغلال الرضيع وإظهاره للعالم وإدراف الدموع لحالته، وبدأت الأموال تضخ في الحساب البنكي للمؤثرة المعنية، حتى إذا جمعت 165.000 درهم في الحساب المذكور وحين طالبتها الأم بالمبلغ المالي لان موعد العملية الجراحية بات قريبا، تنكرت المؤثرة للأم ورفضت تسليمها المبلغ الذي وصل الى 180.000 درهم حسب آخر رسالة على الانترنت.

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