وفد وزاري يزور المنتخب الوطني قبل السفر إلى الكاميرون

هبة بريس _ رياضة

قام وفد وزاري يضم السادة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وبحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، بزيارة للتجمع الإعدادي للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك قبل مشاركتها في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021

خلال هذه الزيارة عقد الوفد الوزاري لقاء مع النخبة الوطنية من لاعبين وأطقم، حيث ألقى السيد شكيب بن موسى كلمة تحفيزية لأسود الأطلس قبل مشاركتهم في هذا العرس الإفريقي، وتوجيه عبارات الفخر والإعتزاز بالعناصر الوطنية على ضوء النتائج الإيجابية الأخيرة، كما ذكر بالرعاية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده للمنتخب الوطني، كرة القدم والرياضة المغربية عامة وإنتظارات الجمهور المغربي من مشاركة منتخبها الوطني بهذه التظاهرة لتحقيق النتائج الإيجابية التي يتطلع لها.

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