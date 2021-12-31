نبيل الأندلوسي..على إسبانيا توضيح موقفها من مغربية الصحراء بشكل جلي وواضح

2021-12-31 / 7:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لا زالت العلاقات المغربية الاسبانية لم تعرف طريقها للوضوح بعد الازمة التي تفجرت اثر استقبال السلطات الإسبانية لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، في 21 إبريل للعلاج من فيروس كورونا بـ”هوية مزيفة”،

أزمة مدريد والرباط، وصلت إلى حد استدعاء السفيرة المغربية كريمة بنيعيش، بعد أن اعتبرت الدبلوماسية المغربية ما وقع “طعنة في الظهر من شريك استراتيجي”.

وبهذا الخصوص قال الباحث نبيل الأندلوسي، أنه “رغم الوضع المتوتر بين البلدين، إلا أنه يتوقع أن تتحسن العلاقات بينهما قريبا، اعتبارا للمصالح الاستراتيجية بين الدولتين، ونظرا لوجود رغبة بين الطرفين لحل الإشكالات العالقة”.

وأشار أنه “على إسبانيا توضيح موقفها من مغربية الصحراء بشكل جلي وواضح، بعدما جعل المغرب من وضوح هذا الموقف أساسا لكل تعامل دبلوماسي واقتصادي”

ولفث إلى أنه “في سياق التوجه الجديد الذي تبناه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصبحت تقوية المغرب علاقاته مع باقي الدول مشروطة بمدى وضوح الموقف من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية”يقول الاندلسي للجديد العربي

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