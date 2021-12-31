وفاة الدبلوماسي السابق محمد السجلماسي

2021-12-31 / 6:46 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

توفي اليوم الجمعة بالرباط، الكاتب العام الأسبق لوزارة الشؤون الخارجية والسفير السابق محمد السجلماسي عن عمر ناهز 91 عاما، بحسب ما علم لدى أسرته.

وكان الراحل محمد السجلماسي، وهو دبلوماسي كبير ومحلل سياسي مرموق، قد عين سفيرا من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وهو في سن 40 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن الراحل الذي كان سفيرا للمغرب في كل من روسيا والدنمارك والجزائر، هو والد فتح الله السجلماسي (السفير سابق في باريس ولدى الاتحاد الأوروبي، والأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، وهو حاليا سفير-مدير عام لمفوضية الاتحاد الأفريقي)، و طارق السجلماسي (رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب).

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