صحيفة الإسبانيول: الأزمة بين الرباط ومدريد مفتوحة إلى 2022

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية، أن الأزمة بين الرباط ومدريد لاتزال مفتوحة، وهي أزمة ستستمر حتى في سنة 2022،

واشارت ذات الصحيفة ان سنة 2022 ستطرح ملف الخلاف لانهائه بل ويجب على الطرفين التعامل مع الملف خاصة المغرب

وحسب تقرير للصحيفة ، فإن الأزمة مع إسبانيا، هي من أولى القضايا الشائكة والعالقة التي يجب أن تتعامل معها الرباط في 2022، بكل تعقيداتها المرتبطة بأزمة زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، وأزمة الهجرة، والحصار الاقتصادي على سبتة ومليلية من طرف المغرب، إضافة إلى قضية الصحراء وغيرها.

وقالت الصحيفة في تقريرها، أن حل الأزمة هو مرتبط بقضية الصحراء، ما يعني أن على إسبانيا أن تتخذ موقفا لصالح المغرب في هذه القضية على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية عندما اعترافت بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية

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