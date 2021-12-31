رغم اعتراض الجزائر.. المغرب يؤكد تنظيم بطولة رياضية

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد، العدلي حنفي، الجمعة، أن بطولة أمم أفريقيا للعبة سوف تقام في الصحراء المغربية كما كان مقرراً، وذلك غداة إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تأجيلها إلى يونيو بعد اعتراض من الجزائر.

وقال حنفي لوكالة فرانس برس: “سوف تقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون كما كان مقررا، وليس هناك أي قرار للاتحاد الأفريقي يقول العكس”.

وكان منتظرا إقامة البطولة في مدينتي كلميم جنوب المغرب والعيون بين 13 و23 يناير، غير أن الاتحاد الأفريقي قرر تأجيلها إلى الفترة ما بين 22 يونيو و2 يوليو، وفق ما أفاد في بيان على موقعه الرسمي هذا الأسبوع.

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