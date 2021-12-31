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حصيلة صادمة.. تسجيل 2034 إصابة و5 وفيات بكورونا

2021-12-31 / 4:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2034 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 963092 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14849 .

كما تم التأكد من 660 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 940193.

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‫4 تعليقات

  1. نتمنى دخول السنة الميلادية الجديدة بدون متحورات وانتهاء كوفيد 19 كورونا ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع الدعاء يآرب.

  4. أرقام من اصابات كوفيد 19 كورونا مرة منخفظة ومرة مرتفعة لقد سئمنا من تلاعبكم وتخويفكم لنا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

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