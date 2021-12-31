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استنفار أمني بالقنيطرة.. “مجهولون” يدعون سماع صراخ “مَيِّتٍ” وعائلته ترفض نبش قبره

2021-12-31 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - القنيطرة

حالة من الفوضى والاستنفار الأمني، تلك التي شهدتها مقبرة الرضوان بمدينة القنيطرة، ظهر يومه الجمعة، بعدما زعم مجهولون سماعهم لصراخ “ميت” من قبره.

وحسب مصدر محلي، فقد ادعى مجهولون سماعهم لأصوات وصراخ قادم من قبر شخص توفي قبل مدة، قبل أن يعتزموا نبشه.

وأضاف ذات المصدر، أن عائلة الراحل رفضت نبش قبره مؤكدين أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، ومطالبين المصالح المعنية بالتدخل.

وتابع المصدر ذاته، أن العناصر الأمنية تدخلت على الفور بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الواقعة وعن هوية المدعين.

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تعليق واحد

  1. للأسف كم من ميت عادت إليه الروح في قبره منهم من كان محظوظا تم إنقاذه بسرعة ومنهم من حظه سيء ظل يستنجد حتى اختنق ففاضت روحه حدث هذا في عدة دول من بينها المغرب. وكحل يطمئن أهل الميت ويزياون الشك لماذا لايدفنون مع الميت هاتفا صغيرا حتى إذا لم يكن ميتا واستفاق في قبره يمكن أن يطلب النجدة.

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