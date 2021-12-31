الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان ل”الأتراك”: “طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق”

2021-12-31 / 3:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الأتراك على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة، وقال إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.

وقال في خطاب ألقاه في اسطنبول: “أريد أن يبقي جميع المواطنين مدخراتهم بعملتنا ويديروا أعمالهم بعملتنا وأوصي بذلك”.

وأضاف: “دعونا لا ننسى ذلك: طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك”.

كما دعا أردوغان، خلال حديثه لمجموعة تجارية، الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، وأكد مجددا أن أسعار الفائدة هي سبب وراء التضخم.

وقال: “خضنا لبعض الوقت حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ووضعه على مسار النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض المعاملات الجارية”.

وتابع بالقول: “دعونا نبق انخفاض أسعار الفائدة أو ارتفاعها خارج حساباتنا. أسعار الفائدة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا”.

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‫3 تعليقات

  2. رجل فى زمن كثر فيه الطغيان والنصب والاحتيال والسيطره بلا إمضاء ولا قانون دستورى ماشاء الله عليه مفهومه وواضحه بكل صعوبه لنتحد ضد الحاجه رمضان والإحتفاظ الدرهم

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