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منع الاحتفالات بالفنادق والمطاعم وحظر التجول الليلي.. تذكير بتدابير “ليلة رأس السنة”

2021-12-31 / 3:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يتزامن رأس السنة الميلادية، هذه السنة، بجائحة كورونا، وظهور الموجة الخامسة ومتحور أوميكرون بعدد من دول العالم.

وعلى غرار عدد من الدول، أعلنت الحكومة قبل أيام قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة ال31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.

وأوضحت الحكومة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.

كما تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

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