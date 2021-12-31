“كورونا” تؤخر التحاق بانون بالمنتخب الوطني

هبة بريس

حل رئيس الجامعة الملكية المغربية ضيفا على برنامج اذاعي يبث على راديو مارس , تحدث فيه عن ما دار بينه وبين الزلزولي , وكذا رئيس برشلونة ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز .

وأكد رئيس الجامعة بأنه تحدث مع رئيس برشلونة في ثلاث مناسبات , وكذلك الشأن بالنسبة للمدرب من أجل تسهيل إلتحاق الزلزولي بالمنتخب الوطني المغربي , غير أن قرار رفض لعب كأس افريقيا اتخد من طرف اللاعب بنفسه .

وعن غياب بدر بانون قال فوز لقجع بأن اللاعب يخضع لحجر صحي بعد اصابته بفيروس كورونا , مما يعني تأخره عن الإلتحاق بالمنتخب , ولحاقه بالمجموعة عبر رحلة من الامارات العربية .

وأضاف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأن بعثة المنتخب ستسافر إلى دولة الكاميرون بعد غد الأحد للاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، حيث من المتوقع أن يواجه المنتخب الوطني منتخب بوركينافاسو في السادس من شهر يناير في مباراة ودية

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