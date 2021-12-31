بمناسبة رأس السنة.. “الطرق السيارة” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

هبة بريس - الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (َADM)، صباح اليوم الجمعة، أن الطريق السيار بالمغرب ستشهد حركة مرور كبيرة يومي السبت والأحد، من الساعة الرابعة مساء إلى العاشرة ليلا، بمناسبة نهاية عطلة رأس السنة التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

ودعت الشركة عبر بلاغ لها، المسافرين إلى تنظيم عودتهم وتجنب أوقات الذروة، يوم السبت 1 يناير والأحد 2 يناير بين الساعة 4 و 10 مساءً.

كما دعت الشركة زبنائها إلى التعرف على الحالة اللحظية لحركة المرور عن طريق تنزيل تطبيق ADM TRAFIC، مع أخذ استراحة كل ساعتين وتحقق من حالة الإطارات.

وأكدت الشركة على ضرورة توخي الحذر عند المرور عبر المناطق التي تشهد زيادة في الضباب أو هطول الأمطار، مما يقلل من الرؤية ويغير تصور المسافات ويقلل السرعة ويحافظ على مسافة الأمان وتشغيل أضواء السيارة الضرورية حتى في وضح النهار.

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