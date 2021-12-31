حقيقة انسحاب حمزة طاهري و انضمام كوثر بامو إلى الجزء الرابع من “سلمات ابو البنات”

نجلاء مزيان: هبة بريس

تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، -تداولت- خبر انسحاب بطل مسلسل سلمات ابو البنات في اجزائه الثلاث من الجزء الرابع.

و تفاجأ العديد من النشطاء، من الفيديوهات التي حرصت الفنانة سلمى صلاح الدين، على نشرها عبر خاصية ستوري و التي توحي من خلالها عدم تواجد حمزة طاهري في الجزء الرابع من نفس المسلسل قائلة :” حمزة كيجي غير يزورنا و يجيب لينا الشوكولا، يا ريت كون كان معانا”.

و في هذا الصدد، أكدت مصادر هبة بريس أن الفنان المغربي سيكون حاضرا، مشيرة أنه سيبدأ بتصوير مشاهده خلال الأيام القليلة القادمة.

و أضافت ذات المصادر، ان الجزء الرابع شهد انضمام مجموعة من الفنانين الجدد أبرزهم : بديعة الصنهاجي، رضا العلوي و المؤثرة كوثر بامو بالإضافة إلى وجوه شابة جديدة.

هذا و يعتبر مسلسل سلمات ابو البنات من أنجح المسلسلات الرمضانية حيث يحظى بجماهيرية كبيرة، إضافة إلى تصدره المراتب الأولى في عدد المشاهدات.

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