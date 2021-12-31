عزيز أخنوش

قبل المؤتمر الوطني.. أخنوش يعين منسقين إقليميين جدد

2021-12-31 / 12:31 مساءً
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هبة بريس - الرباط

صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماعه الأخير، على تعيينات لشغل مهام المنسقين الإقليميين بعدد من الأقاليم.

وحسب بلاغ صادر عن الحزب، فيتعلق الأمر بتعيين محمد غيات، منسقا إقليميا بسطات، و أمين نقطى بمديونة، ونور الدين رفيق بالنواصر.

وبجهة سوس ماسة، تم تعيين كريم أشنكلي منسقاً إقليمياً بأكادير إداوتنان، و رشيد المعيفي بإنزكان أيت ملول، و أدر أصيت باشتوكة أيت باها، و أحمد الزاهدي بتارودانت الشمالية، و نادية بودلال بتارودانت الجنوبية.

وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، جرت المصادقة على تعيين عبد الله امبيركات منسقا إقليميا بطرفاية، و سيدي إبراهيم خي ببوجدور، و الصالح اسماعيلي بالسمارة، وبجهة الرباط سلا القنيطرة، تمت المصادقة على تعيين علاء الدين البحراوي منسقاً إقليمياً للرباط، و نور الدين لزرق بسلا، و رشيد الحمري بالصخيرات تمارة.

كما صادق المكتب السياسي أيضاً على تعيين كريم المرابط منسقاً إقليمياً للمضيق الفنيدق، وعبد الحكيم الأحمدي بالعرائش، و بن عياد أحميدو بشفشاون، و كريم البوطاهري بالحسيمة، وبجهة بني ملال خنيفرة، جرت المصادقة على تعيين محمد المهدي الشرايبي منسقاً إقليمياً لبني ملال، وبجهة كلميم واد نون، عين حسن الطالبي منسقاً إقليمياً بكلميم بالنيابة.

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