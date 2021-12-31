لقاح كورنا
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أمريكا.. تسريح 206 أفراد من قوات المارينز رفضوا التلقيح

2021-12-31 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت قوات المارينز الأمريكية، أمس الخميس، عن تسريح المزيد من العسكريين جراء رفضهم تلقي لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمسرحين إلى 206 أفراد.

وأشارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي فصل 37 عسكريا إضافيا من أفراد المارينز رفضوا تلقي جرعات لقاحات كوفيد-19.

ووفقا لتقرير لـ “بوليتيكو”، فإن 95 في المئة من أفراد قوات المارينز و86 في المئة من أفراد قوات الاحتياط تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل.

وطلب 3274 من أفراد المارينز إعفاءهم من التطعيم الإلزامي بسبب معتقداتهم الدينية، تم رفض 3115 طلبا منها، فيما تم إعفاء 1007 عسكريين من التطعيم لأسباب صحية.

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