فوزي لقجع

لقجع: “الزلزولي هو الذي قرر عدم اللعب مع المغرب في كأس إفريقيا”

2021-12-31 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس - القسم الرياضي

حل رئيس الجامعة الملكية المغربية ضيفا على برنامج اذاعي يبث على راديو مارس , تحدث فيه عن ما دار بينه وبين الزلزولي , وكذا رئيس برشلونة ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز .

وأكد رئيس الجامعة بأنه تحدث مع رئيس برشلونة في ثلاث مناسبات , وكذلك الشأن بالنسبة للمدرب من أجل تسهيل إلتحاق الزلزولي بالمنتخب الوطني المغربي , غير أن قرار رفض لعب كأس افريقيا اتخد من طرف اللاعب بنفسه .

وأضاف لقجع بأنه تواصل مع اللاعب أمس الخميس عبر الهاتف وتلقى وعدا من طرف اللاعب بالحضور شهر مارس القادم , غير أن رئيس الجامعة رفض مبرره وقال له بأن المنتخب يحتاجه الأن , أما فيما يخص المستقبل فلن أضمن لك شيء .

وانهى رئيس الجامعة حديثه عن هذا الموضوع بكون المنتخب فوق أي اعتبار , متمنيا التوفيق للاعب الشاب مع فريقه برشلونة .

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‫8 تعليقات

  1. والله الذي لا إله غيره، لو كنت في مركز القرار لسحبت منه الجنسية المغربية و لتخذت في حقه العديد من الإجراءات التي أحتفظ بها لنفسي حتى يكون عبرة للعالمين.

  3. لماذا تحسب منه الجنسية المغربية؟
    لاعب حر في اختياراته
    هو الوحيد الذي يعرف اين تكمل مصالح
    ماذا اعطى هذا المنتخب لزياش الذي فضل الالتحاق بالمغرب رغم كل الاغراءات
    ليكن في علمك ان قضية زياش لعبت على نفوس جميع ابناء المهجر الا من تنتهت مدة صلاحيته كمنير الحدادي

  4. هو حر وله الحق لانه اسباني كما هو مغربي والمغرب هو الوحيد لي مشارك بفريق اروبي لا كل اللاعبين من الدوري الاوروبي والمكتب الجامعي اختار هدا المنتخب لكي يحقق نتيجة افضل كي يغطي على فشل الكرة المغربية رغم الاموال التي تصرف عليها.لكن النتيجة ستكون عكس ما يتصوره السي القجع وهو الاقصاء في الدور الاول لان المنطق يفرض نفسها كل اللاعبين لبو الدعوة من اجل المشاركة فقط لا لتحقيق النيجة

  5. السبب الحقيقي ضمن الجملة اسفله:
    ((((( تلقى وعدا من طرف اللاعب بالحضور شهر مارس القادم , غير أن رئيس الجامعة رفض مبرره وقال له بأن المنتخب يحتاجه الأن )))))

  6. الى السيد غير معروف ، باي حق حتى تفكر بان تزيل له الجنسية ؟ لاجل هذا لم يضعك الله حتى في جوانب القرار فبالاحرى مركزه ، هدا الكلام يقترب من الغوغاء والعشوائية التي اصبحت تخرب البلاء والعباد، اللاعب لا يريد ان يلعب ربما حفاضا على مصالحه لانه يفهم جيدا ونفهم كذلك اذا وقع له حادث مع الافارقة قد يجد نفسه في مركز السقوط الحر من علو شاهق الى اسفل منحط ، كان على السيد لقجح ان يومن مستقبله في حالة حادث بتامين يظمن على الاقل مستواه المادي وان لم ولن يستطيع ضمانة مستقبله الادبي، لكن لقجح قال له لا اظمن لك مستقبلا ، الم ترى اللاعب الذي لم يرد ان يلعب لهولندا واتجه صوب المغرب بفاصبح الان مركز تشفي عند الهولنديين لو كانت النية صادقة لجعلوه على الاقل في مركز البدلاء ،
    قد ندافع عن الوطن بارواحنا وحريات ان التي قد تزيد عن 20 عاما في سجون الاعداء ثم نجد الغلمان يكسرون رؤوسنا امام البرلمان لاننا سعينا الى حقوقنا ، للاسف المغرب وطننا العزيز مسكون ببعض الشياطين الجن من اصحاب الاستبداد النهب والسلب والكنز في ابناء سويسرا

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