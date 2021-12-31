وجدة .. انتشار الكلاب الضالة بالمدينة دون تدخل من الجماعة

2021-12-31 / 10:59 صباحًا
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هبة بريس : وجدة

أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بكل ارجاء المدينة وبأهم الشوارع الرئيسية وفي واضحة النهار تصول وتجول، حيث أصبحت تشكل خطرا على الساكنة.

وبعد اعتداء تعرض له طفل في العاشرة من عمره من طرف كلبين الذين نهشا جسده بضواحي مدينة وجدة، وتوجيه نداءات الساكنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة من جماعة وجدة التدخل السريع للقيام بجمعها، كما قامت إحدى جمعيات الرفق بالحيوان بمراسلة رئيس الجماعة قصد جمعها من أجل تعقيمها من مرض السعر.

وحتى إشعار آخر، تبقى الكلاب الضالة المنتشرة تعتدي على المارة دون تدخل من السلطات المحلية.

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