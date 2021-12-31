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مكتب الصرف: ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب

2021-12-31 / 10:33 صباحًا
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ، تجاوز 16,97 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا نسبته 13,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .

وعزا المكتب هذا الارتفاع ، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهرنونبر2021 ، إلى انتعاش العائدات بنسبة 10,2% التي سجلت نحو 27,27 مليار درهم ، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات ( 10,3 مليار درهم ).

أما بالنسبة لإجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ، فقد بلغت إلى غاية متم شهرنونبر 2021 ، حوالي 16,12 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 9,32 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 .

وبالموازاة مع ذلك ، فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 11,65 مليار درهم ، أي بزيادة قدرها 8,77 مليار درهم، حيث إن صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفع بنسبة14,1%.

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تعليق واحد

  1. بالفعل ودلك حفاظا على الصناعه التقليديه العصريه والتجاره والمهن الحره وهدا بفضل العلاقه التجاريه التى بين الإتحاد الإفريقى لنقل الغاز العبد إلى الإتحاد الأوروبى للمملكه المغربيه لحكومه الدوله الوطنيه لوقف التنفيد لوسط الميدان المسطره رمضان والإحتفاظ لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم

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