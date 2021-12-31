مكتب الصرف: ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف، بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ، تجاوز 16,97 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا نسبته 13,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .

وعزا المكتب هذا الارتفاع ، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهرنونبر2021 ، إلى انتعاش العائدات بنسبة 10,2% التي سجلت نحو 27,27 مليار درهم ، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات ( 10,3 مليار درهم ).

أما بالنسبة لإجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ، فقد بلغت إلى غاية متم شهرنونبر 2021 ، حوالي 16,12 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، أي ما يمثل زيادة بـحوالي 9,32 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 .

وبالموازاة مع ذلك ، فإن عمليات التفويت التي لها صلة بهذه الاستثمارات نتج عنها مبلغ 11,65 مليار درهم ، أي بزيادة قدرها 8,77 مليار درهم، حيث إن صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفع بنسبة14,1%.

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