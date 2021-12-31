الجنس مقابل النقط بوجدة.. تجميد المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ المعني
أفاد بيان لجمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أن مدير المدرسة قرر تجميد جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ موضوع الشكاية الخاصة بقضية التحرش الجنسي مقابل النقط التي تفجرت مؤخرا عبر تسريبات لمحادثات من خلال وسائل التراسل الفوري عبر الوسائط الاجتماعية لإحدى الطالبات التي غادرت المدرسة مكرهة لما تعرضت له من ابتزاز جنسي.
ولتتبع الفضيحة التي خلفت استياءا عارما وسط الطلبة، حلت مؤخرا لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمدرسة للاستماع للأستاذ المعني بالتحرش الجنسي والطلبة ورئاسة الجامعة، والتي على إثرها تم تجميد جميع مهامه التدريسية والادارية في انتظار صدور نتائج التحقيق.
وهذا، فقد بادر طلبة المدرسة بإرتداء شارات معبرة رفضها لمثل هذه الممارسات غير أخلاقية قبل موعد الامتحانات، كما وضعت رئاسة جامعة محمد الأول رقما اخضرا وبريدا الكترونيا للتواصل والتبيلغ على اي تحرش جنسي مع الحفاظ على سرية المحادثات.
12 تعليقات
السبب الكبير لهذا المشكل هو التربية الغربية التي تملكت فتياتنا ولاحولة وقوة إلا بالله العلي العظيم.
والله لو قمتم بالبحث الجيد ستجدون 90 في ال 💯 من الأساتذة الجامعيين في السجن
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم جميع الجامعات المغربية يوجد فيها ذئاب من أساتذة جامعين هؤلاء المفسدين يجب طردهم من التعليم بصفة نهائية…
الطالبات هن مسببن في التحرش الجنسي مقابل النقط من طرف الأساتذة الجامعيين…
كاسيات عاريات ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وانتهى الكلام.
السلوكات هي التي تلعب دوراً هاما داخل الجامعات …وحسبي الله ونعم الوكيل اندثرت هذه التربية الخلقية لدى الأساتذة الجامعيين المفسدين…..
أصبحت الجامعات المغربية معرض ازياء لدى الطالبات بشتى الوانها واشكالها أليس هذا يؤدي إلى التحرش داخل الجامعات …
انهن امانة عند الأساتذة. نحن نرسلهن لمتابعة دراستهن وليس استغلالهن في التحرش الجنسي مقابل النقط..
يجب أن تكون هناك حملات التوعية الإسلامية والدينية من أجل حماية بناتنا من هذه الظاهرة اللاخلاقية لكل من سولت له نفسه التحرش الجنسي مقابل النقط وابتزازهن….
ديننا الحنيف مبني على النهي عن المنكر ولا يتماشى مع التربية الغربية التي بدأت تسيطر على مجتمعنا الإسلامي من خلال طريقة اللبس الملابس الغير المحتشمة ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي ..
يقول أحد الشعراء قم للاستاذ وفيه تبجيدا…..كاد الاستاذ ان يكون رسول.. نحن نأخذ العبرة والاستفادة والقيم الأخلاقية من الأستاذ وليس عدم الأخلاق الفاسدة التي تدمر نفسية الطالبة …
حذار ثم الف حذار الامر جد معقد قد يتبلى على اساتذة فقط لأنهم نزهاء و صارمون …لا الأساتذة كلهم ملائكة و لا الطالبات راهبات…لذلك اجعلوا العدل صوب اعينكم و ليس الغاية اطفاء الحرائق…اللهم ارحمنا