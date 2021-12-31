الجنس مقابل النقط بوجدة.. تجميد المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ المعني

2021-12-31 / 10:27 صباحًا
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هبة بريس : وجدة

أفاد بيان لجمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أن مدير المدرسة قرر تجميد جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ موضوع الشكاية الخاصة بقضية التحرش الجنسي مقابل النقط التي تفجرت مؤخرا عبر تسريبات لمحادثات من خلال وسائل التراسل الفوري عبر الوسائط الاجتماعية لإحدى الطالبات التي غادرت المدرسة مكرهة لما تعرضت له من ابتزاز جنسي.

ولتتبع الفضيحة التي خلفت استياءا عارما وسط الطلبة، حلت مؤخرا لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمدرسة للاستماع للأستاذ المعني بالتحرش الجنسي والطلبة ورئاسة الجامعة، والتي على إثرها تم تجميد جميع مهامه التدريسية والادارية في انتظار صدور نتائج التحقيق.

وهذا، فقد بادر طلبة المدرسة بإرتداء شارات معبرة رفضها لمثل هذه الممارسات غير أخلاقية قبل موعد الامتحانات، كما وضعت رئاسة جامعة محمد الأول رقما اخضرا وبريدا الكترونيا للتواصل والتبيلغ على اي تحرش جنسي مع الحفاظ على سرية المحادثات.

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