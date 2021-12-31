في طائرة خاصة.. أميرا دولة قطر يحلان بمطار الحسن الأول بالعيون
أفادت مصادر مأذونة لـ هبة بريس ، أن أمير قطر السابق والد الأمير الحالي حمد بن خليفة آل ثاني، قد حل مساء أمس الخميس، على متن طائرة خاصة، بمطار الحسن الأول بمدينة العيون جنوب المملكة المغربية.
ذات المصادر أكدت، أن الأمير القطري يرافقه نجله شقيق الأمير الحالي لدولة قطر جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، حيث سيتوجهان إلى إقليم بوجدور، ومنه إلى المحمية الجديدة شرقي المدينة على مستوى الجماعة الترابية “أجريفية” التابعة للإقليم.
ومن المرتقب أن يقضي الأميران عطلة سياحية هناك، ككل سنة حيث يمارسان هوايتهما المفضلة، في صيد طائر الحبار بإستعمال الصقور المدربة على الصيد.
وأوردت المصادر ذاتها، أن طائرة قد حطت بحر هذا الأسبوع بمطار الحسن الأول بالعيون، محملة بسيارات وتجهيزات وعمالا، وذلك تحضيرا لزيارة الأميرين القطريين، وتهيئة الظروف لقضاء العطلة، وزيارة المحمية القطرية بمدينة بوجدور.
3 تعليقات
عادي اشقاء نزلوا بتراب بلد شقيق يكن لهما المودة
يجب ان تجهز الگويرة ايضا لاستقبال جميع ضيوف المملكة
المال السايب.ملك اسبانيا اعتذر للشعب لما اكتشفوا انه ذهب لصيد في اذغال افريقيا .والحكام العريبوش ينفقون يمينا وشمالا والشعب فاقد البوصلة وهمه الوحيد هو المنتخبات الكروية والتي بدورها لا تحقق اي شيء
ما فهمت والو! المغرب ولا الحديقة الخلفية ديال باهوم.