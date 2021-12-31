A lab at Methodist Dallas Medical Center prepares a nasal swab for coronavirus disease (COVID-19) testing in Dallas, Texas, U.S. June 24, 2020. REUTERS/Cooper Neill

“كورونا والإنفلونزا”.. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ”فلورونا”

2021-12-31 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأنه تم تسجيل أول إصابة بما يسمى مرض “فلورونا”، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة بـ”المرض المزدوج” سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة. وبحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقحة، بصحة جيدة ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق اليوم الجمعة، خصوصا أن حالة إصابة المرأة الشابة خفيفة نسبيا.

وقال البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا وكان النتيجة إيجابية لكليهما.

هذا ولا تزال وزارة الصحة تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضا أكثر خطورة.

هذا ويقدر مسؤولو الصحة أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بـ”فلورونا” لكن لم يتم تشخيصهم.

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