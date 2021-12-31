A lab at Methodist Dallas Medical Center prepares a nasal swab for coronavirus disease (COVID-19) testing in Dallas, Texas, U.S. June 24, 2020. REUTERS/Cooper Neill

“كورونا والإنفلونزا”.. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ”فلورونا”

2021-12-31 / 9:40 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأنه تم تسجيل أول إصابة بما يسمى مرض “فلورونا”، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة بـ”المرض المزدوج” سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة. وبحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقحة، بصحة جيدة ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق اليوم الجمعة، خصوصا أن حالة إصابة المرأة الشابة خفيفة نسبيا.

وقال البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا وكان النتيجة إيجابية لكليهما.

هذا ولا تزال وزارة الصحة تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضا أكثر خطورة.

هذا ويقدر مسؤولو الصحة أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بـ”فلورونا” لكن لم يتم تشخيصهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تعتزم فرض غرامة على الشركات غير الملتزمة بالعمل عن بعد

فرنسا تعتزم فرض غرامة على الشركات غير الملتزمة بالعمل…

2021-12-31 / 7:30 صباحًا
Photo of فرنسا تتراجع عن إجراءات تعيق عبور البريطانيين

فرنسا تتراجع عن إجراءات تعيق عبور البريطانيين

2021-12-30 / 10:42 مساءً
Photo of أمريكا تحذر مواطنيها من السفر على متن الرحلات البحرية

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر على متن الرحلات البحرية

2021-12-30 / 10:19 مساءً
Photo of قوات المارينز الأمريكية تسرّح 206 أفراد رفضوا تطعيمهم ضد كورونا

قوات المارينز الأمريكية تسرّح 206 أفراد رفضوا تطعيمهم ضد…

2021-12-30 / 9:27 مساءً
Photo of وباء بلا دواء… علماء يتوقعون جائحة أقوى من كورونا ستودي بحياة الملايين سنويا

وباء بلا دواء… علماء يتوقعون جائحة أقوى من كورونا…

2021-12-30 / 9:03 مساءً
Photo of إسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بـ”فلورونا

إسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بـ”فلورونا

2021-12-30 / 7:10 مساءً
Photo of وزيرة إسرائيلية تعلن تعطيل اتفاق نفط سري مع الإمارات

وزيرة إسرائيلية تعلن تعطيل اتفاق نفط سري مع الإمارات

2021-12-30 / 6:02 مساءً
Photo of مقتل جزائري طعنا في باريس

مقتل جزائري طعنا في باريس

2021-12-30 / 4:45 مساءً
Photo of جدل في البرلمان الموريتاني بسبب “الصلاة على النبي”

جدل في البرلمان الموريتاني بسبب “الصلاة على النبي”

2021-12-30 / 11:49 صباحًا
Photo of منظمة الصحة العالمية تحذر من “تسونامي” إصابات بكورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر من “تسونامي” إصابات بكورونا

2021-12-30 / 11:14 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق