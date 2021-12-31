في الصورة عزيز أخنوش

الصحراء المغربية.. “الأحرار” يشيد بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج

2021-12-31 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، برئاسة عزيز أخنوش، عن طريق المحادثة المصورة .

واستهل رئيس الحزب، عرضه السياسي بالإشادة بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي والداعم لقضية الوحدة الترابية.

واعتبر الحزب، أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك.

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