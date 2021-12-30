المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرباط تنصف رئيسي قرية با محمد وسيدي حرازم

2021-12-30 / 11:45 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

ألغت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، أخيرا، قرارات صادرة عن إدارية فاس تخص منازعات انتخابية بجماعة قرية با محمد بإقليم تاونات وسيدي حرازم بإقليم فاس، و أنصفت رئيسيهما بموجب قرارين رفضا طعون مقدمة في مواجهتهما من طرف منافسيهما.

وأبقت على إسماعيل الهاني من التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة قرية با محمد، بعدما كانت إدارية فاس ألغت انتخابه عضوا بداعي ازدواجية الانتماء، بعدما التحق بحزبه الجديد قادما من الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يدلي بما يفيد استقالته القانونية.

وأصدرت ذات المحكمة قرارا ٱخر , هم أحمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم المنتمي لحزب الأحرار، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهته

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