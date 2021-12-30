مديرية جهوية لنقل الكهرباء تنال شهادة جودة” إيزو 9001″

2021-12-30 / 11:19 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل الرئيسي في مجال الطاقة أنه حصل على شهادة ISO 9001 المرتبطة بنظام إدارة الجودة لشبكة النقل الكهربائية التابع بذات القطاع بالجهة الشرقية للمغرب.
ويعتمد المعيار الدولي ISO 9001 على عدد من مبادئ إدارة الجودة؛ وتحفيز والتزام الإدارة، والنهج العملياتي المتبع، والتحسين المستمر وجودة الخدمات وجاهزية وسلامة الشبكة الكهربائية، وكذلك جهود المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتحقيق المشاريع الطموحة والمهيكلة من أجل مواكبة الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بهذه المناطق. وأبرز الافتحاص فعالية النظام المعتمد الذي يقدم منتجات وخدمات تلبي حاجيات وانتظارات الزبائن، بما فيها خبرة العاملين وإنتاجية البنى التحتية، التي تشكل محاور سياسة المكتب في مجال إدارة نظام الكهرباء.

ومنحت شهادةَ الجودة مؤسسةٌ شهيرة لقطاع النقل بعد إجرائها الافتحاص، وجميع الإجراءات والعمليات الإدارية والتنفيذية، وكذا تلك المتعلقة بدعم أنشطة صيانة الشبكة الكهربائية وتسيير المراكز التحويلية ذات الجهد جد العالي وتصميم وإنجاز المرافق ذات الجهد جد العالي وقراءة وصيانة أنظمة القياس.

وانضمت جهوية قسم النقل بالمنطقة الشرقية، التي تشمل جهات فاس مكناس ودرعة تافيلالت وأقاليم الحسيمة وخنيفرة، إلى الأقاليم الجنوبية والشمالية والوسطي التي حصلت على الشهادة ذاتها في وقت سابق.
وتجدر الإشارة، أنه منذ سنة 2005، حصلت كل المديريات الجهوية لنقل الكهرباء، وكذا مديرية إدارة النظام الكهربائي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على شهادة “

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