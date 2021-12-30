أمن تاونات يوقف مرتكب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاونات، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد المشتبه فيه إلى تهديد مستخدمة بوكالة لتحويل الأموال باستعمال السلاح الأبيض والاستيلاء على مبلغ عشرة آلاف درهم، قبل أن يتم توقيفه من طرف دوريات الشرطة العاملة بالشارع العام بعد محاولته الفرار وإطلاق المستخدمة لنداء استغاثة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم استرجاع المبلغ المتحصل من عملية السرقة، بينما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
8 تعليقات
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم من هؤلاء اللصوص .. أصبحنا في هذه الاوينة الأخير نسمع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية…
يجب الحد من هذه الظاهرة ووضع مراقبة مشددة. كمايجب وضع شرطي أمام الوكالة حتى لايتجرؤون اللصوص بسرقتها.
اللهم ابعد عنا هؤلاء اللصوص كما بعدت السماء عن الارض حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
تحياتي للأمن الوطني الذين تمكنوا من إلقاء القبض على هؤلاء اللصوص فالف الف ثقدير واجلال…
تشكراتنا الى الأمن الوطني والمجهودات المتواصلة والجبارة التي تقوم بها من أجل حماية المواطنين من هؤلاء اللصوص ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية السرقة يجب ان تقطع أيديه ويطلق عليه حكم القصاص.
يجب محاكمتهم باقصى عوقبة حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
نلاحظ جميع وكالات تحويل الاموال غير محمين ليس لهم نوافذ من زجاج صغيرة الحجم عبر ثقب صغيرة لتسليم الأوراق اللازمة وحمايتهم من هؤلاء اللصوص…