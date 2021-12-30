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أمن تاونات يوقف مرتكب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال

2021-12-30 / 10:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاونات، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد المشتبه فيه إلى تهديد مستخدمة بوكالة لتحويل الأموال باستعمال السلاح الأبيض والاستيلاء على مبلغ عشرة آلاف درهم، قبل أن يتم توقيفه من طرف دوريات الشرطة العاملة بالشارع العام بعد محاولته الفرار وإطلاق المستخدمة لنداء استغاثة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم استرجاع المبلغ المتحصل من عملية السرقة، بينما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫8 تعليقات

  5. تشكراتنا الى الأمن الوطني والمجهودات المتواصلة والجبارة التي تقوم بها من أجل حماية المواطنين من هؤلاء اللصوص ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  8. نلاحظ جميع وكالات تحويل الاموال غير محمين ليس لهم نوافذ من زجاج صغيرة الحجم عبر ثقب صغيرة لتسليم الأوراق اللازمة وحمايتهم من هؤلاء اللصوص…

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