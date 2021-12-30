أمريكا تحذر مواطنيها من السفر على متن الرحلات البحرية

2021-12-30 / 10:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إنه يجب على الأمريكيين تجنب كل الرحلات البحرية حتى لو حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في تحذير السفر المنشور على موقعها على الإنترنت: “تجنب الرحلات البحرية، بغض النظر عن حالة التطعيم”.

وأضافت: “حدث مستوى إشعار الصحة أثناء السفر الخاص بكوفيد من المستوى 3 إلى المستوى 4، وهو المستوى الأعلى، وهذا يعكس الزيادة في الإصابات على متن السفن السياحية منذ التعرف على متحور أوميكرون”.

يعتقد العلماء أن متحور “أوميكرون”، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا قبل شهر ونصف الشهر، أكثر قابلية للانتقال ولكنه يسبب أعراضا خفيفة وأقل فتكا من متحور “دلتا”.

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