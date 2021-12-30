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الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى رئيسة اليونان

2021-12-30 / 10:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى إيكاتريني ساكيلاروبولو، رئيسة جمهورية اليونان، إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية، كارولوس بابولياس

وعبر الملك في هذه البرقية عن تلقيه ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة الرئيس اليوناني الأسبق، معربا عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته لأسرة الفقيد وللشعب اليوناني

ومما جاء في هذه البرقية “سنحتفظ للراحل بابولياس بذكرى رجل دولة كبير كرس حياته لخدمة بلده والحفاظ على وحدتها الاجتماعية والوطنية”.

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