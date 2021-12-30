مكتب الصرف ..صادرات السيارات فاقت 75 مليار درهم

هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 75,08 مليار درهم حتى متم شهر نونبر سنة 2021 ، بزيادة بلغت نسبتها 12,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .

وأوضح المكتب ، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات التجارية الخارجية برسم شهر نونبر 2021 ، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة (+26,2%)، مبرزا أن الوحدات الخاصة بالكابلات شهدت انخفاضا طفيفا (-1,1%) .

وبالموازاة من ذلك ، يضيف المصدر ذاته ، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 12,8% إلى 317.068 سيارة حتى متم شهر نونبر 2021.

ومن جهة أخرى ، ذكر مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت الى أكثر من 69,19 مليار درهم، بزيادة ب51,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى الى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ( +14,73 مليار درهم )، الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر ب65,4%، في حين أن الكميات المصدرة من هذا المنتج انخفضت بنسبة 8,6%.

في ما يتعلق بصادرات النسيج والجلد فقد بلغت 33,49 مليار درهم، مقابل 27,74 مليار درهم السنة الماضية، وذلك نتيجة الزيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة بمقدار 4,08 مليار درهم ، وتلك المتعلقة بالجوارب بقيمة 1,57 مليار درهم ، وبشكل أقل بالأحذية بمقدار 181 مليون درهم.

من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 10,2%، ويفسر هذا الارتفاع بالزيادة المتزامنة في الصادرات من الصناعات الغذائية (+3,37 مليار درهم)، وصادرات الفلاحة والحراجة والورق ، والقنص (+2,27 مليار درهم).

وخلص المكتب، إلى أنه في المقابل، خسرت حصة المبيعات في هذا القطاع من إجمالي الصادرات 2,3 نقطة لتصل إلى 21,5% ، مقابل 23,8% في نهاية نونبر 2020.

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