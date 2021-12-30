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المحامون يستنكرون تحويل عدد من ممثلي النيابة العامة الى حراس أمن

2021-12-30 / 9:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اصدرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بلاغا عبرت فيه عن إدانتها بما أسمته “تكثيف مظاهر عسكرة المحاكم وتسييجها، وتحويل عدد من ممثلي النيابة العامة إلى حراس أمن

واعتبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب هذا الأمر بالشطط الواضح في استعمال السلطة.

وأكد بلاغ صادر عن الفيدرالية رفض المحامين المطلق لأي حل لا يضمن الحق المشروع للمحامين في ولوج المحاكم دون قيد أو شرط، وللمواطنين حق الاستفادة من العدالة.

وعبر المحامون الشباب، عن استهجانهم للتصريحات “اللامسؤولة” لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وما تضمنته من مغالطات وصفوها ب”الشعبوية” حول رغبة المحامين في عدم احترام القانون.

وأعلن المكتب الفدرالي، عزمه تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية موحدة، لمواجهة ما أسموه ب”تعنت مصدري الدورية الثلاثية وعدم التراجع عن مجزرة حقوق الدفاع التي سطروها”.

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