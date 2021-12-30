وباء بلا دواء… علماء يتوقعون جائحة أقوى من كورونا ستودي بحياة الملايين سنويا

هبة بريس _ وكالات

قفز استهلاك سكان العالم من المضادات الحيوية بشكل هائل منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وكشفت منظمة الصحة العالمية عن استخدام نحو 34.8 مليار جرعة سنويا.

وكشفت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع الاستهلاك العالمي من المضادات الحيوية بنسبة 65% بين عامي 2000 و2015، محذرة من أن إساءة استعمال هذه المركبات والإفراط في استخدامها يعزز فرص ظهور الميكروبات المقاومة للعلاجات.

هذه الجراثيم ستشكل “وباء غير مرئي” والذي ربما يكون “أشد فتكا” على المدى الطويل من فيروس كورونا، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتسبب في وفاة 10 ملايين شخص سنويا، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

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