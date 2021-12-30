مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

2021-12-30 / 8:44 مساءً
2
هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتزت مدينة طنجة قبل قليل على وقع وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة متأثرين باستنشاق غاز البوتان على مستوى مجمع الضحى بحي طنجة البالية.

وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فقد تسبب تسرب لغاز البوتان في اختناق خمسة افراد من اسرة واحدة أربعة منهم لقوا مصرعهم فيما تم نقل الخامس الى مستشفى طنجة الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية.

واستنفرت الواقعة المؤلمة عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان فيما قامت السلطات المحلية بتطويق مكان الفاجعة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

2021-12-30 / 6:06 مساءً
Photo of سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

2021-12-30 / 9:45 صباحًا
Photo of العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات المحلية.

العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات…

2021-12-29 / 10:36 مساءً
Photo of تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي وسط مدينة طنجة

تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي…

2021-12-29 / 7:49 مساءً
Photo of وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

2021-12-29 / 6:53 مساءً
Photo of 23 قتيلا و2066 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

23 قتيلا و2066 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-12-28 / 5:40 مساءً
Photo of خلاف بين الجيران ينتهي بجريمة قتل باقليم سيدي بنور.. والدرك يعتقل 4 أشخاص

خلاف بين الجيران ينتهي بجريمة قتل باقليم سيدي بنور..…

2021-12-28 / 11:46 صباحًا
Photo of تطوان ..السلطات تهدم منازل عشوائية بنيت بطريقة غير قانونية (صور)

تطوان ..السلطات تهدم منازل عشوائية بنيت بطريقة غير قانونية…

2021-12-27 / 8:43 مساءً
Photo of الناظور ..رجل أمن ينقذ شابا من محاولة انتحار على سطح عمارة

الناظور ..رجل أمن ينقذ شابا من محاولة انتحار على…

2021-12-27 / 8:11 مساءً
Photo of الناظور .. الحريق المهول أتى على 17 محلا والجماعة تحاول مواكبة المتضررين

الناظور .. الحريق المهول أتى على 17 محلا والجماعة…

2021-12-27 / 12:25 مساءً

‫2 تعليقات

  2. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحمهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق