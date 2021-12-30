بسبب تدوينة..وزارة التوفيق تعفي خطيب مسجد بالقنيطرة

هبة بريس _ الرباط

أقدمت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالقنيطرة، أول أمس الثلاثاء، على إنهاء تكليف خطيب مسجد حذيفة بن اليمان، رشيد بنكيران.

وجاء التوقيف الذي طال خطيب مسجد حذيفة بن اليمان، بسبب ما أسمته الوزارة مخالفته للضوابط والقوانين الواردة في المادة السابعة من الظهير الشريف، والذي ينظم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم وحدودهم طيلة مدة مزاولتهم لعملهم.

وبررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا التوقيف حسب ما جاء في مراسلة توصل بها الخطيب المعفى، أن هذا الأخير تطرق لمواضيع ذات ”طابع سياسي” على حائطه الفيسبوكي الخاص به .

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