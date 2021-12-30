بسبب تدوينة..وزارة التوفيق تعفي خطيب مسجد بالقنيطرة

2021-12-30 / 8:21 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أقدمت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالقنيطرة، أول أمس الثلاثاء، على إنهاء تكليف خطيب مسجد حذيفة بن اليمان، رشيد بنكيران.

وجاء التوقيف الذي طال خطيب مسجد حذيفة بن اليمان، بسبب ما أسمته الوزارة مخالفته للضوابط والقوانين الواردة في المادة السابعة من الظهير الشريف، والذي ينظم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم وحدودهم طيلة مدة مزاولتهم لعملهم.

وبررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا التوقيف حسب ما جاء في مراسلة توصل بها الخطيب المعفى، أن هذا الأخير تطرق لمواضيع ذات ”طابع سياسي” على حائطه الفيسبوكي الخاص به .

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‫3 تعليقات

  1. هذا ا….ب اموال الاوقاف اراد تمويل الزوايا التي يشرك بها علنا بالله
    واتخذ صهيونيا للحسابات في وزارته
    والان يخطب اماما شريفا من اجل تدوينة
    هزلت

  2. احتار في التعليق على مثل هذه الأخبار اعفاء خطيب لانه عبر عن رأيه الشخصي !!!! وهناك انفصاليون يسكنون في مساكن تابعة للدولة المغربية ويتقاضون رواتب من المغرب ؟؟؟؟ بل وتم اخلاؤهم من المغرب في طايرة خاصة للعلاج خارج المغرب ؟؟؟؟ على نفقة المغاربة ومغاربة يحولون ملايير الدولارات من خارج المغرب ولا يسمح لحم بزيارة اهلهم وبلادهم

  3. بزاف كل الطاقة التي تملكونها بحب ان تستثمر في محاربة الفساد والفاسدين وتهريب المال العام واستغلال المناصب.

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