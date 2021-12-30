الحسيمة .. فتح باب الترشيحات لمباراة انتقاء أفكار المشاريع

هبة بريس _ الرباط

أعلنت عمالة إقليم الحسيمة عن فتح باب الترشيحات لمباراة انتقاء أفكار المشاريع برسم سنة 2022، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح بلاغ لقسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه المبادرة التي تتم في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب المندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن محوره المتعلق بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تروم بالخصوص تقوية قدرات التعاونيات والشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمويل سلاسل القيم المحلية وسلاسل الإنتاج الواعدة في مجال تشغيل الشباب وتحسين الدخل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن باب المشاركة مفتوح في وجه التعاونيات الخاضعة لقانون 112-12 التي تمثل نسبة النساء والشباب فيها أكثر من30 في المائة من نسبة أعضائها، والشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة شريطة ألا تتعدى مدة تأسيسها 12 شهرا)، والمترشحين الشباب المتوفرين على صفة مقاول ذاتي شريطة ألا تتعدى مدة الحصول على صفة مقاول ذاتي 12 شهرا، فضلا عن الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و 35 سنة.

ويتم انتقاء المرشحين عبر ثلاث مراحل، الأولى تهم انتقاء أوليا لحاملي أفكار مشاريع حسب ملفات الترشح (الوثائق القانونية والتقنية والإدارية)، والثانية تتعلق بإجراء مقابلة اختبار مع حاملي أفكار مشاريع من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية لتنقيط وتقييم أفكار المشاريع المقدمة، فيما تهم المرحلة الثالثة اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للتقييم النهائي والمصادقة على دعم أفكار المشاريع المقترحة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية.

وذكر البلاغ أن المترشحين المقبولين الذين تم انتقاؤهم نهائيا، سيستفيدون من دعم تقني في مجال قدرات الإنتاج (مرافقة تقنية في مجال العلامات التجارية والتصديق، تعميم وسائل الإنتاج)، ودعم مالي أقصاه 000 300 درهم تمثل نسبة 60 في المائة من قيمة المشروع، فيما يساهم حامل المشروع بنسبة 40 في المائة (20 في المائة مادية، و20 في المائة عينية).

وأشار المصدر ذاته إلى أن سلاسل القيم المستهدفة تهم، في ما يتعلق بالمجال الفلاحي، تربية النحل وصناعة خلايا النحل وتثمين منتجات خلايا النحل وتعليب منتجات العسل وإعادة تدوير شمع خلايا النحل، فضلا عن تثمين فاكهة الصبار وتثمين اللوز، وتثمين الخروب، وتثمين وتجفيف التين، بالإضافة إلى تثمين الأعشاب العطرية والطبية.

وفي مجال الصناعة التقليدية، يتعلق الأمر بتثمين المنتجات النباتية وتثمين وتدوير الخشب وتسويق منتجات الصناعة التقليدية والمجالية والنقش على الحديد، بينما يتعلق الأمر في مجال الصيد البحري بتنقية وتثمين السمك ووحدة متنقلة لصناعة الثلج.

أما سلاسل السياحة فتتضمن كلا من السياحة البيئية (مأوى سياحي قروي) والتنشيط الرياضي البحري والنقـل السياحي البحري وتنظيم الرحلات السياحية القروية، فيما تهم سلاسل التجارة والخدمات كلا من التجارة الالكترونية ووحدة متنقلة لغسل السيارات والخدمات الصحية المنزلية.

ودعا البلاغ الراغبين في المشاركة إلى سحب استمارة الترشح عبر البوابة الالكترونية alhoceima.irchad.ma و indhalhoceima.ma أو مباشرة من منصة الشباب، مشيرا إلى أن إيداع الملفات سيتم خلال الفترة ما بين 29 دجنبر 2021 و 15 فبراير 2022 بمنصة الشباب بحي كالابونيتا بالحسيمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يستثنى من هذه المباراة جمعيات المجتمع المدني وموظفو الدولة ومستخدمو القطاع الخاص، والمستفيدون فرديا وجماعيا من دعم عمومي سابق.

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