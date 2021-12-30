هبة بريس _ الرباط

أسفر المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن انتخاب عبد الإله دحمان كاتبا عاما للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

كما أسفر المؤتمر نصف الحضوري الذي ينعقد على مدى يومي الأربعاء والخميس 29و 30 دجنبر الجاري، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “مناضلون على العهد باقون”، عن انتخاب خالد السطي نائبا أولا وعبد الكريم بنحدو نائبا ثانيا.

وتصدر دحمان نتائج المرحلة النهائية من التصويت بفارق كبير، حيث حصل على 113 صوتا مقابل 49 صوتا للمرشح الثاني.

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