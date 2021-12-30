إسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بـ”فلورونا

2021-12-30 / 7:10 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل رصدت أول حالة إصابة بما يسمى “فلورونا”، وهي ‏عدوى متزامنة مع فيروس “كورونا” ومرض “الإنفلونزا”.‏

وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وبحسب المستشفى، فإن “الأم الشابة التي لم يتم تطعيمها ضد أي من مسببي المرض في حالة جيدة، ومن المتوقع خروجها من المستشفى في وقت لاحق من اليوم الخميس

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