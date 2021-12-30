شركة تشرع في إنجاز أطول “كابل” بحري في العالم لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا

هبة بريس _ الرباط

تم اطلاق مناقصة لإجراء الدراسات المتعلقة بالمسوحات الجيوفيزيائية والجيوتقنية البحرية المتعلقة بمشروع الربط البحري بين المغرب وبريطانيا عبر “كابل” لنقل الطاقة الكهربائية، وذلك حسب ما أعلنت عنه شركة Xlinks البريطانية

واوردت مصادر متفرقة أن الكابل البحري الناقل للطاقة الكهربائية سيربط بين المغرب و بريطانيا على طول 3800 كيلومتر، وسيتضمن العقد إنجاز الخرائط وإعداد التقارير التي تُسهل إنجاز المشروع.

ووفق ذات المصادر، فإن القيمة الإجمالية المقدرة للعقد باستثناء ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي 13 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17.4 مليون دولار)،

وتُخطط بريطانيا لإنجاز مشروع ضخم يتمثل في إنشاء “كابل” بحري لنقل الطاقة الكهربائية من المغرب.

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