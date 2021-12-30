وزيرة إسرائيلية تعلن تعطيل اتفاق نفط سري مع الإمارات

2021-12-30 / 6:02 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشفت وزيرة البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، الخميس، إنه تم تعطيل اتفاق نفط سري كان من شأنه أن يحول مدينة إيلات إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.

وقالت زاندبرغ، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “بعد رأي وزارة العدل بأن مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية الموقعة على الصفقة، لا يمكن تحقيق الاتفاقية”.

وتابعت أن “الصفقة موجودة على الورق لكن لا سبيل لتحقيقها، لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي، أي لا يمكن تحقيق الاتفاقية”.

وكانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في إيلات.

وتم التوصل للصفقة العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة للحكومة الإسرائيلية، وشركة “ميد ريد لاند بريدج” الاسرائيلية- الإماراتية المشتركة، في أعقاب الاتفاقية التاريخية التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات، العام الماضي.

وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بما في ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقون، إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى تم الإعلان عنها العام الماضي بعد تطبيع العلاقات في البيت الأبيض.

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