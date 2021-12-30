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حصيلة صادمة.. تسجيل 1960 إصابة وحالتي وفاة بكورونا

2021-12-30 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1960 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 961058 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالتي وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14844 .

كما تم التأكد من 641 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 939533.

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‫5 تعليقات

  4. الله هو الشافي ولكن التلقيح هو الحل في الوقت الراهن. والهاربون من التلقيح ليس لهم سوى الموت او الدخول في الانابيب. وهذه عشتها ومجربة مع عائلتي. فنحن الذين اخذنا الجرعة الثالثة والله كانت اصاباتنا خفيفة جدا وكأنها نزلة برد. اما من وقفوا عند الثانية فقط فقد دخلوا مراحل صعبة ولازالوا لحد الٱن في الإنعاش. والله لا اكذب.

  5. ما صادمة ما والو. كنا منتاظرين بحال هاد الأخبار لأن الجرعات قريب تسالي مدة الصلاحية ديالها. الفيلم طويل و الإشهارات ديال خودو الجرعة ما غايساليوش. و هكذا دواليك نفس السيناريو غيبقى يتكرر كل عام بين فصلي الخريف و الشتاء. غير وجدو روسكم للجرعة n

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