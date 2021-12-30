حصيلة صادمة.. تسجيل 1960 إصابة وحالتي وفاة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1960 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 961058 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالتي وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14844 .
كما تم التأكد من 641 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 939533.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
3 تعليقات
اخبار زائفة ،كذب في كذب ،ولن نتلقح حتى وان قلتم ان الحصيلة ٤٠ مليون ،الحمد لله الاعمار بيد الله وحده
حصيلة صادمة و مزيفة
الله يستر هاد اومكرون باين غادي يعاود كارثة غشت و اكتر حسب معطيات دول مجاورة