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حصيلة صادمة.. تسجيل 1960 إصابة وحالتي وفاة بكورونا

2021-12-30 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1960 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 961058 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالتي وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14844 .

كما تم التأكد من 641 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 939533.

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