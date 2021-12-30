الصورة من سبتة المحتلة

ليلة رأس سنة استثنائية…أوامر صارمة للتصدي لأي محاولة للهجرة بعمالة مضيق_فنيدق

2021-12-30 / 3:30 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أفادت مصادر هبة بريس أن أوامر صارمة صدرت يومه الخميس بعمالة مضيق_فنيدق للتصدي لأي محاولة للهجرة السرية.

و أكدت ذات المصادر أن ليلة رأس السنة غدا، ستكون استثنائية، بحيث سيتم اعتقال وتقديم كل من حاول الهجرة أو الاقتراب من الحدود مع سبتة المحتلة..

و في سياق متصل، فقد باشرت المصالح التقنية للأمن التحقيق في مصدر الدعوات التي تدعو الشباب والقاصرين للهجرة موهمة إياهم بأن السلطات ستسمح لهم باقتحام المدينة المحتلة.

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