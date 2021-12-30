هيئة ضبط الكهرباء.. مدونة جديدة ستدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2022

ع.محياوي- هبة بريس

بتاريخ 09نونبر من السنة الجارية، صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في اجتماع لها بمدينة العيون على المبادئ التوجيهية الأساسية للفصل المحاسباتي التي تصب في اتجاه نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كما تمت المصادقة على المبادئ الأساسية لمدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل اللتين أعدتا طبقا الممارسات الجيدة والمقبولة دوليا ووطنيا من أجل تنزيل الورشات ذات الصلة.

وفي هذا الإطار ، صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ذاتها بالإجماع في دورته السادسة التي احتضنتها الرباط بتاريخ 20 دجنبر 2021، على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتي تم إعدادها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وإحالتها على الهيئة قصد المصادقة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 48.15.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدونة ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 يناير 2022، بطريقة غير تمييزية، وتحدد المواصفات والقواعد التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية، والقواعد المتعلقة بتخطيط وسير الشبكة المذكورة، وكيفيات تبادل المعطيات والتعاون بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعملي هاته الشبكة.

وهنا تكمن أهمية القانون رقم 48.15 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 أبريل 2021، الذي بمقتضاه تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل إطلاق الاوراش ذات الأولوية التي تدخل ضمن مهامها، بهدف ضمان تفعيل ضبط شفاف وحيادي ومستقل لقطاع الكهرباء وذلك لمواكبة انتقال متحكم فيه وسعيها إلى مواكبة التحولات العميقة في قطاع الطاقات المتجددة وزيادة جاذبيته للمستثمرين الخواص وضمان المنافسة والشفافية في قطاع الكهرباء وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين وكذا تسهيل اندماج المغرب في أسواق الطاقة الأورو متوسطية ودول غرب إفريقيا.

ولأجل تحقيق هذا المبتغى ؛ عملت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على تبني المقاربة التشاركية وذلك من خلال إحداث مجموعات عمل مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع للفاعلين العمومين والخواص في قطاع الكهرباء، وعلى وجه الخصوص، المنتجين من القطاع الخاص، وفدرالية الطاقة ومديرية الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى استشارة مستعملي الشبكة الكهربائية للنقل حول مشروع مدونة الشبكة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

هذا، وقد ظلت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء منذ إحداثها في تواصل مستمر مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وذلك بهدف الأخذ بعين الاعتبار قدر الإمكان ملاحظات ومقترحات مستعملي الشبكة وبالتالي تحقيق توازن يضمن مصالح الأطراف المتدخلة العمومية والخاصة مع ضرورة الحفاظ على استمرارية واستدامة النظام الكهربائي الوطني. إذ أن هذه المدونة تكتسي طابعا تطوريا، ولن يفوتها في الوقت المناسب، الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستقاة من خلال تطبيقها على أرض الواقع وكذا التطورات الاقتصادية والقانونية والتكنولوجية المستقبلية التي يمكن أن تجعل تعديلها ضروريًا. وهو ما سيتم بالتشاور بين الهيئة ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومختلف الأطراف المعنية.

ومن ثمة يمكن استلهام خلاصة مفادها أنه بالمصادقة على مدونة الشبكة ونشرها، يكون المغرب قد وضع لبنة أخرى أساسية في مسار إنجاح الانتقال الطاقي ببلادنا تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

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