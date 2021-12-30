بايتاس يربط إمكانية “تلقيح الأطفال” بتوصيات اللجنة العلمية

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول إمكانية تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، عن بعد، “الحكومة ملي كتاخذ هاد القرارات كتاخها بناءا على توصيات اللجنة العلمية”.

وأضاف بايتاس قائلا “هاذ موضوع كورونا من أكثر المواضيع اللي فيها مستجدات وتطورات بسبب سرعته، وكمثال يلا لبارح تم اتخاذ قرار جديد يتعلق بتقليص مدة تلقي الجرعة الجرعة ل4 أشهر بدل 6 أشهر”، مشيرا الى أن “الحكومة كتمشي في اتجاه تطبيق أي قرارات كيتاخذو من طرف اللجنة العلمية”.

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