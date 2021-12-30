بايتاس عن ظاهرة “التحرش الجنسي مقابل النقط”: “لن أعلق”

2021-12-30 / 2:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التعليق عن قضايا التحرش الجنسي مقابل النقط التي تفجرت خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال باتياس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، عن بعد، “لن أعلق احتراما لقرينة البراءة، الملف أمام القضاء”.

وشار بايتاس، الى أن وزير التعليم العالي يجتمع مع الرؤساء دائما لمناقشة الاجراءات والقضايا المتعلقة بتدبير هذه المؤسسات.

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تعليق واحد

  1. أصبحت أخبار الجنس ضد النقط تنافس الاخبار عن كورونا. اي ماساة نعيشها؟ إنه الكبت والشذوذ والدناءة . إننا نجني ثمار العلمانية والحداثة التي طالما تغنى بها عبيد ماركس.

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